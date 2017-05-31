П.Климкин: ассоциация с ЕС не должна превратиться в "свободную торговлю сырьем"

"Давайте посмотрим, сколько у нас есть реально пошлин и т.д. относительно (экспорта - ред.) промышленной продукции в ЕС. Их почти нет, но нас все равно нет на этом рынке. Вот в чем проблема", - сказал П.Климкин.

Он отметил, что все акты европейского законодательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС нужны для того, чтобы украинские производители могли выйти на рынок ЕС.

"На него нельзя выйти путем квот. Квоты действуют только для агропромышленной продукции", - сказал П.Климкин.

Министр подчеркнул, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС - это путь к евроинтеграции.

"И либо мы все так считаем и работаем здесь, или мы пытаемся сделать из настоящего Соглашения просто обычную, тривиальную свободную торговлю сырьем. И если мы превратимся в производителя промышленной продукции и экспортера рабочей силы, то никакого Соглашения об ассоциации нам не нужно", - сказал П.Климкин, добавив, что у министров должна быть политическая ответственность за внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, вице-премьер И.Климпуш-Цинцадзе заявила, что ни в одной сфере Соглашение об ассоциации с ЕС не реализовано на 100%.