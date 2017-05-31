П.Клімкін: асоціація з ЄС не має перетворитися на "вільну торгівлю сировиною"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Угода про асоціацію України і ЄС не повинна перетворитися на тривіальну вільну торгівлю сировиною. Про це під час засідання уряду заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
"Давайте подивимось, скільки у нас є реально мит і т.д. стосовно (експорту - ред.) промислової продукції до ЄС. Їх майже немає, але нас все одно немає на цьому ринку. От в чому проблема", - сказав П.Клімкін.
Він зазначив, що всі акти європейського законодавства в рамках Угоди про асоціацію з ЄС потрібні для того, щоб українські виробники могли вийти на ринок ЄС.
"На нього не можна вийти шляхом квот. Квоти діють тільки для агропромислової продукції", - сказав П.Клімкін.
Міністр підкреслив, що Угода про асоціацію України з ЄС - це шлях до євроінтеграції.
"І або ми всі так вважаємо і працюємо тут, або ми намагаємось зробити з цієї Угоди просто звичайну, тривіальну вільну торгівлю сировиною. І якщо ми перетворимось на виробника промислової продукції і експортера робочої сили, то ніякої Угоди про асоціацію нам не потрібно", - сказав П.Клімкін, додавши, що у міністрів має бути політична відповідальність за впровадження Угоди про асоціацію з ЄС.
Нагадаємо, віце-прем'єр І.Климпуш-Цинцадзе заявила, що у жодній сфері Угода про асоціацію з ЄС не реалізована на 100%.