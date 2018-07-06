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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 79732 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111319 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132308 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139247 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 175664 просмотра

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7 марта, 17:42 • 155156 просмотра

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Известна мотивация убийства полицейского Дмитрия Глушака - Князев

Известна мотивация убийства полицейского Дмитрия Глушака - Князев

Киев  •  УНН

 • 13244 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Полиция располагает информацией о мотиве убийства полицейского Дмитрия Глушака, однако не собирается разглашать ее до полного завершения следствия. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН.

“Это гражданин Украины (задержанный по подозрению в убийстве), который имеет пять судимостей за совершение корыстно — насильственных преступлений. Мотив совершенного преступления нам известен, но разглашать его до окончания следственных действий не имею права”, — отметил глава Нацполиции Сергей Князев.

Как отмечается, в настоящее время с фигурантом работают следователи. 

Напомним, тело погибшего Глушака обнаружили в автомобиле Hyundai Accent в Киеве 5 июля. На месте преступления полиция нашла две пули и две гильзы.

Так, 6 июля председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что полиция привлекла к расследованию убийства сотрудников Службы безопасности Украины. Правоохранители рассматривают две версии — убийство с целью ограбления и связь с профессиональной деятельностью.

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