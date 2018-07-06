Известна мотивация убийства полицейского Дмитрия Глушака - Князев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Полиция располагает информацией о мотиве убийства полицейского Дмитрия Глушака, однако не собирается разглашать ее до полного завершения следствия. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН.
“Это гражданин Украины (задержанный по подозрению в убийстве), который имеет пять судимостей за совершение корыстно — насильственных преступлений. Мотив совершенного преступления нам известен, но разглашать его до окончания следственных действий не имею права”, — отметил глава Нацполиции Сергей Князев.
Как отмечается, в настоящее время с фигурантом работают следователи.
Напомним, тело погибшего Глушака обнаружили в автомобиле Hyundai Accent в Киеве 5 июля. На месте преступления полиция нашла две пули и две гильзы.
Так, 6 июля председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что полиция привлекла к расследованию убийства сотрудников Службы безопасности Украины. Правоохранители рассматривают две версии — убийство с целью ограбления и связь с профессиональной деятельностью.