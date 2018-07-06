Відома мотивація вбивства поліцейського Дмитра Глушака - Князєв
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Поліція володіє інформацією щодо мотиву вбивства поліцейського Дмитра Глушака, проте не розголошуватиме її до повного закінчення розслідування. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН.
"Це громадянин України (затриманий за підозрою у вбивстві), який має п’ять судимостей за скоєння корисливо — насильницьких злочинів. Мотив вчиненого злочину нам відомий, але розголошувати його до закінчення слідчих дій не маю права",- зазначив глава Нацполіції Сергій Князєв.
Як зазначається, наразі з фігурантом працюють слідчі.
Нагадаємо, тіло загиблого Глушака виявили в автомобілі Hyundai Accent у Києві 5 липня. На місці злочину поліція знайшла дві кулі і дві гільзи.
Так, 6 липня голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що поліція залучила до розслідування вбивства співробітників Служби безпеки України. Правоохоронці розглядають дві версії — убивство з метою пограбування і зв’язок із професійною діяльністю.