Гололед в Украине: нескольким дорожникам объявили предупреждение за плохую работу

Указано, что пока вопрос зимнего содержания дорог и оперативного реагирования на погодные условия находится на жестком контроле руководства Укравтодора.

"Со стороны руководства есть замечания к работе служб и подрядных организаций за прошедшие сутки, нескольким сотрудникам предоставлено предупреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, в Укравтодоре сообщили, что гололедица наблюдается на автомобильных дорогах в Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.