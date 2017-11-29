Гололед в Украине: нескольким дорожникам объявили предупреждение за плохую работу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Нескольким сотрудникам автомобильных служб в Украине объявили предупреждение за неудовлетворительное реагирование на гололед на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора, передает УНН.
Указано, что пока вопрос зимнего содержания дорог и оперативного реагирования на погодные условия находится на жестком контроле руководства Укравтодора.
"Со стороны руководства есть замечания к работе служб и подрядных организаций за прошедшие сутки, нескольким сотрудникам предоставлено предупреждение", - говорится в сообщении.
Напомним, в Укравтодоре сообщили, что гололедица наблюдается на автомобильных дорогах в Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.