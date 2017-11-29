Ожеледиця в Україні: кільком дорожникам оголосили попередження за погану роботу

Вказано, що наразі питання зимового утримання доріг та оперативного реагування на погодні умови перебуває на жорсткому контролі керівництва Укравтодору.

"З боку керівництва є зауваження до роботи служб та підрядних організацій протягом минулої доби, кільком співробітникам надано попередження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Укравтодорі повідомили, що ожеледиця спостерігається на автомобільних дорогах у Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областей.