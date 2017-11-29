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Ожеледиця в Україні: кільком дорожникам оголосили попередження за погану роботу

Київ • УНН

 • 9651 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кільком співробітникам автомобільних служб в Україні оголосили попередження за незадовільне реагування на ожеледицю на дорогах. Про це повідомили у прес-службі Укравтодору, передає УНН.

Вказано, що наразі питання зимового утримання доріг та оперативного реагування на погодні умови перебуває на жорсткому контролі керівництва Укравтодору.

"З боку керівництва є зауваження до роботи служб та підрядних організацій протягом минулої доби, кільком співробітникам надано попередження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Укравтодорі повідомили, що ожеледиця спостерігається на автомобільних дорогах у Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областей.

 

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