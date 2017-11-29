Ожеледиця в Україні: кільком дорожникам оголосили попередження за погану роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кільком співробітникам автомобільних служб в Україні оголосили попередження за незадовільне реагування на ожеледицю на дорогах. Про це повідомили у прес-службі Укравтодору, передає УНН.
Вказано, що наразі питання зимового утримання доріг та оперативного реагування на погодні умови перебуває на жорсткому контролі керівництва Укравтодору.
"З боку керівництва є зауваження до роботи служб та підрядних організацій протягом минулої доби, кільком співробітникам надано попередження", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Укравтодорі повідомили, що ожеледиця спостерігається на автомобільних дорогах у Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областей.