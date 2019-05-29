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Вооруженные мужчины выбивали деньги из предпринимателей Житомирской области

Вооруженные мужчины выбивали деньги из предпринимателей Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 9062 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Житомирской области правоохранители задержали участников организованной преступной группы, которые вымогали деньги с предпринимателей. Злоумышленники действовали на территории Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.

В частности, задержан организатор организованной преступной группы и его сообщник. Злоумышленники под угрозой физической расправы, повреждения имущества пострадавших и даже нанесения телесных повреждений требовали деньги с местных предпринимателей - владельцев лесопилок. Полицейские задержали вымогателей при передаче прав собственности на имущественный комплекс одного из пострадавших.

Полицейские установили, что фигуранты в течение длительного времени путем запугивания, нанесения телесных повреждений и повреждения имущества требовали денежные средства с местных предпринимателей, за беспрепятственное занятие предпринимательской деятельностью. В состав группы входили организатор и его сообщник.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства вымогателей полицейские изъяли оружие, патроны, металлические кастеты, металлическую удавку, телескопическую дубинку и деревянную биту и другие предметы, предназначенные для битья.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержания под стражей. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления. Следственные действия продолжаются.

У полицейских есть веские основания считать, что пострадавших намного больше. Поэтому они просят всех, кто стал жертвой преступления при подобных обстоятельствах, звонить по номерам: (098) 674 -38 - 71, (044) 299-00-39.

Напомним, разоблачена организованная группировка, которая "выбивала" деньги из представителей бизнес-кругов.

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