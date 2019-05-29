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Озброєні чоловіки вибивали гроші з підприємців Житомирщини

Озброєні чоловіки вибивали гроші з підприємців Житомирщини

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У Житомирській області правоохоронці затримали учасників організованої злочинної групи, які вимагали гроші з підприємців. Зловмисники діяли на території Житомирської області. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.

Зокрема, затримано організатора організованої злочинної групи та його спільника. Зловмисники під погрозою фізичної розправи, пошкодження майна потерпілих і навіть нанесення тілесних ушкоджень вимагали гроші з місцевих підприємців – власників лісопилок. Поліцейські затримали вимагачів під час передачі прав власності на майновий комплекс одного з потерпілих. 

Поліцейські встановили, що фігуранти протягом тривалого часу шляхом залякування, нанесення тілесних ушкоджень та пошкодження майна вимагали грошові кошти з місцевих підприємців, за безперешкодне зайняття підприємницькою діяльністю. До складу групи входили організатор та його поплічник.

У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання вимагачів поліцейські вилучили зброю, набої, металеві кастети, металеву удавку, телескопічну дубинку та дерев’яну биту та інші предмети, призначені для побиття.

Наразі зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України, фігурантам справи оголошено про підозру в скоєнні злочину. Слідчі дії тривають.

У поліцейських є вагомі підстави вважати, що потерпілих набагато більше. Тому вони просять всіх, хто став жертвою злочину при подібних обставинах, телефонувати за номерами: (098) 674 -38 – 71, (044)299-00-39.

Нагадаємо, викрито організоване угруповання, яке "вибивало" гроші з представників бізнес-кіл.

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