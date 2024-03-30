"Овцы-рецидивисты" пересекли польско-украинскую границу: пограничники показали забавное видео

Ночью стадо овец пересекло польско-украинскую границу и начало спокойно пастись. Польские пограничники назвали экспедицию этой "команды" "рецидивом", ведь это уже их вторая попытка попасть на территорию Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF24.

Информацию о "необычном пересечении польско-украинской границы" предоставил Бещадский отдел пограничной службы. Оно произошло на участке, который охраняли пограничники с заставы в Корчевой.

"Устройства оповестили о приближении фигур к линии границы. На экранах мониторинга было распознано стадо овец. Животные пересекли границу и начали пастись. Сотрудники в форме, которые прекрасно знают пограничную зону и ее жителей, сообщили владельцу. Ободренное звонками владельца стадо через некоторое время вернулось в Польшу", - сообщил пресс-секретарь командира BOSG Петр Закелярж.

Он отметил, что животных привезли в отряд.

Пограничник отметил, что "в данном случае речь идет о рецидиве".

"Как оказалось, это уже не первая пограничная экспедиция этой "команды". Менее чем за две недели назад овцы вышли на пограничную дорогу. Однако тогда они не пересекали границу", - добавил лейтенант Петр Закелярж.

Дополнение

Военный Нацгвардии ехал в тамбуре поезда Укрзализныци со своей служебной собакой породы лабрадор, потому что в салон вагона их не пустили из-за большого размера пса.

Служебный пес Нацгвардии лабрадор Эрми, который ехал в тамбуре с военным "поделился" деталями путешествия, и заявил, что на самом деле все в порядке.