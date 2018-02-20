Овощи в Украине за год подорожали на 35% - Дорошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Эксперты Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей сравнили цены на овощи борщового набора на конец января 2018 и января 2017 года. Выяснилось, что все овощи подорожали от 5 до 73%. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ассоциации Алексей Дорошенко, передает УНН.
"Свекла является безусловным чемпионом по подорожанию - 73%. Морковь стала дороже на 64%, лук на 24%, капуста на 22%, а картофель - всего на 5%. По сравнению с прошлым годом свекла прибавила в цене 3 грн за килограмм, морковь - 2,8 грн, лук - 1,1 грн, капуста - 0,9 грн, а картофель - 0,3 грн.
Если в целом оценить стоимость овощной корзины, то в января 2018 года она составляла 31,4 грн. Тогда как год назад его стоимость составляла 23,3 грн. То есть индекс овощной корзины за год вырос на 35%, или 8,1 грн," - написал он.
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Напомним, ранее значительное подорожание продуктов питания в стране прогнозировал депутат Сергей Тригубенко. По его словам, это связано, в частности, с решением правительства отменить госрегулирование цен на социальные продукты.
Сегодня, по данным политика, по меньшей мере треть украинцев покупают продукты в магазинах низких цен. В поисках более дешевого товара покупатели значительно экономят на качестве продуктов. Аналогичным образом удешевить товар стремятся и производители, заменяя составляющие конечного продукта на более дешевые и не всегда полезные ингредиенты.
Так, например, уровень фальсификации сливочного масла, где вместо животных жиров сегодня добавляют пальмовое масло, уже достиг более 70%.