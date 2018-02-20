Овощи в Украине за год подорожали на 35% - Дорошенко

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Эксперты Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей сравнили цены на овощи борщового набора на конец января 2018 и января 2017 года. Выяснилось, что все овощи подорожали от 5 до 73%. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ассоциации Алексей Дорошенко, передает УНН.