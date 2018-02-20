Овощи в Украине за год подорожали на 35% - Дорошенко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67329 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82692 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85355 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108663 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100807 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104749 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111701 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117106 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134384 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Овощи в Украине за год подорожали на 35% - Дорошенко

Овощи в Украине за год подорожали на 35% - Дорошенко

Киев  •  УНН

 • 5815 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Эксперты Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей сравнили цены на овощи борщового набора на конец января 2018 и января 2017 года. Выяснилось, что все овощи подорожали от 5 до 73%. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ассоциации Алексей Дорошенко, передает УНН.

"Свекла является безусловным чемпионом по подорожанию - 73%. Морковь стала дороже на 64%, лук на 24%, капуста на 22%, а картофель - всего на 5%. По сравнению с прошлым годом свекла прибавила в цене 3 грн за килограмм, морковь - 2,8 грн, лук - 1,1 грн, капуста - 0,9 грн, а картофель - 0,3 грн.

Если в целом оценить стоимость овощной корзины, то в января 2018 года она составляла 31,4 грн. Тогда как год назад его стоимость составляла 23,3 грн. То есть индекс овощной корзины за год вырос на 35%, или 8,1 грн," - написал он.

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Напомним, ранее значительное подорожание продуктов питания в стране прогнозировал депутат Сергей Тригубенко. По его словам, это связано, в частности, с решением правительства отменить госрегулирование цен на социальные продукты.

Сегодня, по данным политика, по меньшей мере треть украинцев покупают продукты в магазинах низких цен. В поисках более дешевого товара покупатели значительно экономят на качестве продуктов. Аналогичным образом удешевить товар стремятся и производители, заменяя составляющие конечного продукта на более дешевые и не всегда полезные ингредиенты.

Так, например, уровень фальсификации сливочного масла, где вместо животных жиров сегодня добавляют пальмовое масло, уже достиг более 70%.

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