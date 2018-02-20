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Овочі в Україні за рік подорожчали на 35% - Дорошенко

Овочі в Україні за рік подорожчали на 35% - Дорошенко

Київ • УНН

 • 5817 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Експерти Української Асоціації постачальників торговельних мереж порівняли ціну на овочі борщового набору на кінець січня 2018-го та січня 2017 року. З’ясувалося, що усі овочі стали дорожчими від 5 до 73%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Асоціації Олексій Дорошенко, передає УНН.

“Буряк є безумовним чемпіоном із подорожчання — 73%. Морква стала дорожчою на 64%, цибуля на 24%, капуста на 22%, а картопля — усього на 5%. У порівнянні з минулим роком буряк додав у ціні 3 грн. за кілограм, морква — 2,8 грн, цибуля — 1,1 грн, капуста — 0,9 грн, а картопля — 0,3 грн.

Якщо в цілому оцінити вартість овочевого кошика, то в січні 2018 року він складав 31,4 грн, тоді як рік тому його вартість становила 23,3 грн. Тобто індекс овочевого кошика за рік зріс на 35%, або 8,1 грн,” — написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці витрачають на їжу менше за всіх у Європі

Нагадаємо, раніше значне подорожчання продуктів харчування в країні прогнозував депутат Сергій Тригубенко. За його словами, це пов’язано, зокрема, із рішенням уряду скасувати держрегулювання цін на соціальні продукти.

Сьогодні, за даними політика, щонайменше третина українців купують харчі у магазинах низьких цін. У пошуках більш дешевого товару покупці значно економлять на якості продуктів. Аналогічним чином здешевити товар прагнуть і виробники, замінюючи складові кінцевого товару на більш дешеві та не завжди користі інгредієнти.

Так, наприклад, рівень фальсифікації вершкового масла, де замість тваринних жирів сьогодні додають пальмову олію, вже сягнув понад 70%.

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