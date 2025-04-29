Ответственность за депортацию украинских детей и использование их в войне: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за незаконное перемещение, депортацию, неоправданную задержку репатриации ребенка, вербовку и использование ребенка в военных целях представителем иностранного государства. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12170.

Принято за основу - говорится в карточке законопроекта.

Документ поддержали 279 нардепов.

Согласно законопроекту, планируется дополнить статью 438 Уголовного кодекса "Военные преступления" нормой "незаконное перемещение, депортация, неоправданная задержка репатриации ребенка, вербовка и использование ребенка в военных целях (в том числе для участия в военных действиях) представителем иностранного государства".

В настоящее время статья 438 предусматривает, что военные преступления - это жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны.

Наказание за такое нарушение останется неизменным - лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

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