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Відповідальність за депортацію українських дітей та використання їх у війні: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Київ • УНН

 • 3368 перегляди

ВР ухвалила зміни до ККУ щодо відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях. Покарання - до 12 років позбавлення волі.

Відповідальність за депортацію українських дітей та використання їх у війні: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення, депортацію, невиправдану затримку репатріації дитини, вербування та використання дитини у військових цілях представником іноземної держави. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №12170.

Прийнято за основу 

- йдеться в картці законопроєкту.

Документ підтримали 279 нардепів.

Відповідно до законопроєкту, планується доповнити статтю 438 Кримінального кодексу "Воєнні злочини" нормою "незаконне переміщення, депортація, невиправдана затримка репатріації дитини, вербування та використання дитини у військових цілях (у тому числі для участі у воєнних діях) представником іноземної держави".

Нині стаття 438 передбачає, що воєнні злочини - це жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни.

Покарання за таке порушення залишиться незмінним - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Рада посилює відповідальність за депортацію українських дітей: у Кримінальний кодекс внесуть зміни28.04.25, 12:53 • 6084 перегляди

Нагадаємо

росія збільшує фінансування воєнізованої організації "юнармія" на ТОТ України, щоб готувати дітей до війни. Це частина злочинної стратегії з геноциду ідентичності.

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