Отравление шпиона: пять стран готовятся выслать российских дипломатов

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 3690 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11421 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58094 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71285 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101563 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108926 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116421 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Отравление шпиона: пять стран готовятся выслать российских дипломатов

Отравление шпиона: пять стран готовятся выслать российских дипломатов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Лидеры государств-членов Евросоюза готовы высылать российских дипломатов в знак солидарности и поддержки премьеру Великобритании Терезе Мэй, которая заявила о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

После встречи на высшем уровне в Брюсселе, где обсуждали ответ на атаку нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона, лидеры ЕС в полной мере поддержали премьер-министра, выпустив заявление, в котором говорилось, что "очень вероятно, Россия несет ответственность" за отравления Скрипаля и его дочери".

Дональд Туск, президент Европейского совета отметил в своем Twitter после встречи, что все лидеры согласились с тем, что ответственность России за нападение очень вероятна.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов.

Как отмечает издание, Европейский Союз отозвал своего посла из Москвы в связи с "делом Скрипаля" в четверг вечером.

Сейчас соответствующее решение рассматривают Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

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