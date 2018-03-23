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Отруєння шпигуна: п’ять країн готуються вислати російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Лідери держав-членів Євросоюзу готові висилати російських дипломатів на знак солідарності й підтримки прем’єрці Великої Британії Терезі Мей, яка заявила про причетність Москви до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Після зустрічі на вищому рівні в Брюсселі, де обговорювалась відповідь на атаку нервово-паралітичною речовиною колишнього шпигуна, лідери ЄС в повній мірі підтримали прем’єр-міністра, випустивши заяву, в якій йшлося, що “дуже ймовірно, Росія несе відповідальність” за отруєння Скрипаля і його дочки“.

Дональд Туск, президент Європейської ради, зазначив у своєму Twitter після зустрічі, що всі лідери погодились з тим, що відповідальність Росії за напад є дуже імовірною.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.

Як зазначає видання, Європейський Союз відкликав свого посла з Москви у зв’язку зі “справою Скрипаля” у четвер ввечері.

Зараз відповідне рішення розглядають Франція, Польща, Естонія, Латвія та Литва.

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