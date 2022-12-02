Получили "окровавленный пакет": в МИДе объяснили, почему полиция оцепила посольство Украины в Мадриде

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“В украинское посольство в Испании также поступил окровавленный пакет вроде тех, которые раньше поступили другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности. На месте уже работают специалисты, проводятся следственные действия”, – сказал он.

Ранее

Испанские СМИ сообщили, что полиция страны снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде.

Дополнение

Ранее в посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта.

Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали, сообщили в МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей после взрыва в Мадриде.

После этого в МИДе указали, что украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы. После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных.