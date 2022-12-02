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Получили "окровавленный пакет": в МИДе объяснили, почему полиция оцепила посольство Украины в Мадриде

Киев • УНН

 • 1195236 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Испанская полиция оцепила посольство Украины в Мадриде по соображениям безопасности после того, как днем в дипучреждение также поступил "окровавленный пакет". Об этом журналисту УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Цитата

“В украинское посольство в Испании также поступил окровавленный пакет вроде тех, которые раньше поступили другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности. На месте уже работают специалисты, проводятся следственные действия”, – сказал он.

Ранее

Испанские СМИ сообщили, что полиция страны снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде.

Дополнение

Ранее в посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта.

Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали, сообщили в МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей после взрыва в Мадриде.

После этого в МИДе указали, что украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы. После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных.

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