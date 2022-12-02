Отримали "закривавлений пакунок": у МЗС пояснили, чому поліція оточила посольство України в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Іспанська поліція оточила посольство України в Мадриді з міркувань безпеки після того, як вдень до дипустанови також надійшов "закривавлений пакунок". Про це журналісту УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
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“До українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії”, – сказав він.
Раніше
Іспанські ЗМІ повідомили, що поліція країни знову оточила будівлю посольства України у Мадриді.
Доповнення
Раніше до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта.
Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала, повідомили у МЗС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном після вибуху в Мадриді.
Після цього У МЗС вказали, що українські посольства та консульства продовжують отримувати погрози. Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин.