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Отримали "закривавлений пакунок": у МЗС пояснили, чому поліція оточила посольство України в Мадриді

Отримали "закривавлений пакунок": у МЗС пояснили, чому поліція оточила посольство України в Мадриді

Київ • УНН

 • 1195237 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Іспанська поліція оточила посольство України в Мадриді з міркувань безпеки після того, як вдень до дипустанови також надійшов "закривавлений пакунок". Про це журналісту УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Цитата

“До українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії”, – сказав він.

Раніше

Іспанські ЗМІ повідомили, що поліція країни знову оточила будівлю посольства України у Мадриді.

Доповнення

Раніше до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта.

Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала, повідомили у МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном після вибуху в Мадриді.

Після цього У МЗС вказали, що українські посольства та консульства продовжують отримувати погрози. Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин.

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