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Получили 2 млн грн выплат, не появляясь на службе: сообщено о подозрении двум военнослужащим на Ривненщине

Киев • УНН

 • 263122 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Работники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим из Ровенской области, которые незаконно получили денежное обеспечение и боевые доплаты на сумму 2 млн грн, , фактически не появляясь на месте службы. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Получили 2 млн грн выплат, не появляясь на службе: сообщено о подозрении двум военнослужащим на Ривненщине

Детали

Женщины начали службу в одной из воинских частей Ровенской области, где должность заместителя командира занимал отец одной из женщин и по совместительству муж второй. Одна из военнослужащих заняла должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а ее дочь – оперативного дежурного отделения подготовки данных штаба.

Однако на работу женщины выходили только первые 3 месяца службы. Летом 2022 года они перестали появляться на работе, продолжая получать полное денежное обеспечение.

По документации, молодая женщина несла службу на украино-белорусской границе, за что получала около 50 тыс. грн доплаты, а ее мать якобы находилась на Востоке страны, и ее выплата составляла – 120 тыс. грн в месяц.

Женщины подозреваются в самовольном оставлении воинской части военнослужащим, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГБР задержало военнослужащего на взятке от подчиненных за беспрепятственное начисление боевых выплат

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