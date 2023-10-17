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Отримали 2 млн грн виплат, не з’являючись на службі: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям на Рівненщині

Київ • УНН

 • 263122 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям з Рівненщини, які незаконно отримали грошове забезпечення та бойові доплати на суму 2 млн грн, фактично не з’являючись на місце служби. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Отримали 2 млн грн виплат, не з’являючись на службі: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям на Рівненщині

Деталі

Жінки розпочали службу в одній з військових частин Рівненської області, де посаду заступника командира займав батько однієї з жінок та за сумісництвом чоловік другої. Одна з військовослужбовиць обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу.

Проте на роботу жінки виходили лише перші 3 місяці служби. Улітку 2022 року вони перестали з’являтися на роботі, продовжуючи отримувати повне грошове забезпечення.

За документацією, молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць.

Жінки підозрюються у самовільному залишенні військової частини військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДБР затримало військовослужбовця на хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування бойових виплат

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