Отпуск военнослужащих за границей: какие документы нужно подготовить для выезда

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Украинские военнослужащие имеют право на выезд за границу во время ежегодного отпуска, но при условии соблюдения четко определенной процедуры. Как сообщили в Минобороны, среди прочего, обязательно необходимо получить разрешение командира своей воинской части, передает УНН.

Как получить разрешение на отпуск за границей

Как сообщили в Минобороны, командир принимает решение о разрешении на выезд за границу по рапорту военнослужащего, в котором необходимо указать:

даты выезда и возвращения;

город и адрес пребывания;

вид транспорта и пункт пропуска.

Рапорт на отпуск подается не позднее чем за 15 календарных дней до его начала согласно графику.

Какие документы нужны для пересечения границы

В частности, при пересечении границы необходимо иметь документы, подтверждающие личность и разрешение на выезд:

действительный заграничный паспорт;

военный билет или удостоверение офицера;

отпускной билет установленного образца;

выписку из приказа командира воинской части о разрешении на выезд.

Своевременное и правильное оформление соответствующих документов упрощает пересечение границы. Кроме того, при пересечении государственной границы (как при выезде, так и при въезде в Украину) важно обратиться к пограничникам с просьбой проставить штампы с соответствующими датами в заграничном паспорте - резюмировали в Минобороны.

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