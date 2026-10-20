Отпуск военнослужащих за границей: какие документы нужно подготовить для выезда
Киев • УНН
Для выезда военнослужащему необходимо разрешение командира и рапорт за 15 дней. На границе следует иметь паспорт, военный документ и выписку из приказа.
Украинские военнослужащие имеют право на выезд за границу во время ежегодного отпуска, но при условии соблюдения четко определенной процедуры. Как сообщили в Минобороны, среди прочего, обязательно необходимо получить разрешение командира своей воинской части, передает УНН.
Как получить разрешение на отпуск за границей
Как сообщили в Минобороны, командир принимает решение о разрешении на выезд за границу по рапорту военнослужащего, в котором необходимо указать:
- даты выезда и возвращения;
- город и адрес пребывания;
- вид транспорта и пункт пропуска.
Рапорт на отпуск подается не позднее чем за 15 календарных дней до его начала согласно графику.
Какие документы нужны для пересечения границы
В частности, при пересечении границы необходимо иметь документы, подтверждающие личность и разрешение на выезд:
- действительный заграничный паспорт;
- военный билет или удостоверение офицера;
- отпускной билет установленного образца;
- выписку из приказа командира воинской части о разрешении на выезд.
Своевременное и правильное оформление соответствующих документов упрощает пересечение границы. Кроме того, при пересечении государственной границы (как при выезде, так и при въезде в Украину) важно обратиться к пограничникам с просьбой проставить штампы с соответствующими датами в заграничном паспорте
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