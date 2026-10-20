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Техніка

Відпустка військових за кордоном: які документи потрібно підготувати для виїзду

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

Для виїзду військовому потрібен дозвіл командира та рапорт за 15 днів. На кордоні слід мати паспорт, військовий документ і витяг із наказу.

Відпустка військових за кордоном: які документи потрібно підготувати для виїзду
Фото ілюстративне

Українські військовослужбовці мають право на виїзд за кордон під час щорічної відпустки, але за умови дотримання чітко визначеної процедури. Як повідомили у Міноборони, серед іншого - обов’язково потрібно отримати дозвіл командира своєї військової частини, передає УНН.  

Як отримати дозвіл на відпустку за кордоном

Як повідомили у Міноборони, командир ухвалює рішення про дозвіл на виїзд за кордон за рапортом військовослужбовця, в якому потрібно зазначити:

  • дати виїзду й повернення;
    • місто та адреса перебування;
      • вид транспорту та пункт пропуску.

        Рапорт на відпустку подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до її початку за графіком.

        Які документи потрібні для перетину кордону

        Зокрема, під час перетину кордону необхідно мати документи, що підтверджують особу та дозвіл на виїзд:

        • дійсний закордонний паспорт;
          • військовий квиток або посвідчення офіцера;
            • відпускний квиток встановленого зразка;
              • витяг із наказу командира військової частини про дозвіл на виїзд.

                Своєчасне і правильне оформлення відповідних документів спрощує перетин кордону. Крім того, під час перетину державного кордону (як на виїзд, так і на в’їзд в Україну) важливо звернутися до прикордонників із проханням проставити штампи з відповідними датами у закордонному паспорті 

                - резюмували у Міноборони.

                Оформлення відстрочок у "Резерв+" знову доступне - деталі від Міноборони05.10.26, 11:32 • 4014 переглядiв

                Антоніна Туманова

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