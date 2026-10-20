Відпустка військових за кордоном: які документи потрібно підготувати для виїзду

Українські військовослужбовці мають право на виїзд за кордон під час щорічної відпустки, але за умови дотримання чітко визначеної процедури. Як повідомили у Міноборони, серед іншого - обов’язково потрібно отримати дозвіл командира своєї військової частини, передає УНН.

Як повідомили у Міноборони, командир ухвалює рішення про дозвіл на виїзд за кордон за рапортом військовослужбовця, в якому потрібно зазначити:

Рапорт на відпустку подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до її початку за графіком.

Зокрема, під час перетину кордону необхідно мати документи, що підтверджують особу та дозвіл на виїзд:

Своєчасне і правильне оформлення відповідних документів спрощує перетин кордону. Крім того, під час перетину державного кордону (як на виїзд, так і на в’їзд в Україну) важливо звернутися до прикордонників із проханням проставити штампи з відповідними датами у закордонному паспорті