Оторвало ноги на улице Тараса Шевченко: СБУ ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей чф рф в Севастополе - источники

В Севастополе во временно оккупированном Крыму ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей чф рф Валерия Транковского, сообщили УНН источники в СБУ

Детали

«Сегодняшний подрыв в Севастополе автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров чф рф Валерия Транковского - успешная спецоперация СБУ. В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови», - сообщил собеседник УНН.

Как указал собеседник УНН, Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу «Калибрами» в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. «Также подонок неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны», - указал собеседник.

Российские сайты пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

«Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою бесславную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Расплата за злодеяния - это лишь вопрос времени. Ни один оккупант и убийца не может чувствовать себя в безопасности, где бы он ни находился», - отметил информированный источник в СБУ.

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