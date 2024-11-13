Взрыв авто в Севастополе: сообщают о смерти начальника штаба участвующей в войне бригады ракетных катеров рф
Киев • УНН
Начальник штаба 41-й бригады ракетных катеров рф, как сообщается погиб в результате взрыва в своем автомобиле в Севастополе.
Погибший из-за взрыва автомобиля во временно оккупированном Севастополе офицер командовал штабом 41-й бригады ракетных катеров рф, утверждает российский телеграм-канал Mash, пишет УНН.
Детали
"В результате взрыва в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров рф, капитан I ранга Валерий Т. По данным Mash, за офицером следили около семи дней", - говорится в сообщении.
Как указывает "Крым.Реалии", "по всей видимости, речь идёт о 47-летнем Валерии Транковском. Подразделение участвует в войне в Украине, его корабли наносят ракетные удары ракетами "Калибр" и "Малахит".
Предварительно, по данным Mash, СВУ было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. "В действие приведено дистанционно", - сказано в сообщении.
Как сообщается, мужчина "скончался от сочетанных травм и обильной кровопотери, взрывом ему оторвало обе ноги".
В оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с капитаном чф рф - паблики13 нояб. 2024, 07:59 • 9710 просмотров