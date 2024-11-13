Взрыв авто в Севастополе: сообщают о смерти начальника штаба участвующей в войне бригады ракетных катеров рф

Погибший из-за взрыва автомобиля во временно оккупированном Севастополе офицер командовал штабом 41-й бригады ракетных катеров рф, утверждает российский телеграм-канал Mash, пишет УНН.

Детали

"В результате взрыва в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров рф, капитан I ранга Валерий Т. По данным Mash, за офицером следили около семи дней", - говорится в сообщении.

Как указывает "Крым.Реалии", "по всей видимости, речь идёт о 47-летнем Валерии Транковском. Подразделение участвует в войне в Украине, его корабли наносят ракетные удары ракетами "Калибр" и "Малахит".

Предварительно, по данным Mash, СВУ было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. "В действие приведено дистанционно", - сказано в сообщении.

Как сообщается, мужчина "скончался от сочетанных травм и обильной кровопотери, взрывом ему оторвало обе ноги".

В оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с капитаном чф рф - паблики