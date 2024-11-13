В оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с капитаном чф рф - паблики

Автомобиль взорвался возле супермаркета в Севастополе во временно оккупированном Крыму, по предварительным данным, во взорванной машине был капитан 1-го ранга черноморского флота рф, сообщают местные паблики и российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"В Севастополе на автодороге взорвана машина - предварительно сработало взрывное устройство. Водитель погиб. Взрыв произошел, когда авто двигалось по улице Тараса Шевченко. Очевидцы пытались оказать помощь водителю, вытащили его из машины и передали медикам, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. По словам очевидцев, под дном у автомобиля образовалась дырка - это может говорить об установленном СВУ", - пишет Baza.

"По предварительным данным, во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга черноморского флота", - отмечает Baza.

Как указано, его автомобиль стоял на парковке возле магазина на улице Тараса Шевченко. Предварительно, в машине сработало СВУ. По словам очевидцев, водителю оторвало ноги. Мужчина погиб.