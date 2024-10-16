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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отопительный сезон стартовал на Киевщине: сколько громад уже с теплом

Отопительный сезон стартовал на Киевщине: сколько громад уже с теплом

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 15:12  •  5437 просмотра

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19 громад Киевской области начали подключение к теплоснабжению, уже работают 160 котельных, отапливаются 84 детсада, 78 школ, 39 медучреждений и 222 жилых дома.

На Киевщине стартовал отопительный сезон. Сейчас уже 19 громад начали подключение к теплоснабжению. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Провел заседание оперативного штаба по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2024/25 года. Вместе с громадами и профильными структурами обсудили текущую ситуацию. Решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления с учетом погодных условий. Сейчас уже 34 громады приняли соответствующие решения. В первую очередь подключаем объекты социальной инфраструктуры", - сказал Руслан Кравченко. 

Уже подключено 84 детсада, 78 школ, 39 учреждений здравоохранения, 222 жилых дома. 160 котельных уже в работе. 

Типичная подготовка Киевщины к отопительному сезону достигает 99,9%. В одной из громад международная организация завершает реконструкцию 3 котельных. Работы планируют закончить до конца этой недели.

Подготовили к работе котельные и тепловые сети, где была необходимость - провели ремонт водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений.

Создали необходимый запас твердого топлива, подготовили специализированную уборочную технику, заготовили посыпочный материал и реагенты.

"В условиях постоянных атак россиян зима будет крайне тяжелой. Но мы делаем все возможное, чтобы жители Киевщины были обеспечены теплом, водой и светом. Наша команда активно работает над укреплением энергетической устойчивости громад. Продолжаем сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить необходимые ресурсы и поддержку", - добавил начальник Киевской ОГА.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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