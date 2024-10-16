Опалювальний сезон стартував на Київщині: скільки громад вже з теплом
Київ • УНН
19 громад на Київщині почали підключення до теплопостачання, вже працюють 160 котелень, опалюються 84 дитсадки, 78 шкіл, 39 медзакладів та 222 житлові будинки.
На Київщині стартував опалювальний сезон. Наразі вже 19 громад розпочали підключення до теплопостачання. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
"Провів засідання оперативного штабу з підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду 2024/25 року. Разом з громадами та профільними структурами обговорили поточну ситуацію. Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням погодних умов. Наразі вже 34 громади ухвалили відповідні рішення. Першочергово підключаємо об’єкти соціальної інфраструктури", – сказав Руслан Кравченко.
Вже підключено 84 дитсадки, 78 шкіл, 39 закладів охорони здоров’я, 222 житлові будинки. 160 котелень вже в роботі.
Типова підготовка Київщини до опалювального сезону сягає 99,9%. В одній із громад міжнародна організація завершує реконструкцію 3 котелень. Роботи планують закінчити до кінця цього тижня.
Підготували до роботи котельні та теплові мережі, де була потреба — провели ремонт водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд.
Створили необхідний запас твердого палива, підготували спеціалізовану прибиральну техніку, заготували посипковий матеріал та реагенти.
"В умовах постійних атак росіян зима буде вкрай важкою. Але ми робимо все можливе, щоб жителі Київщини були забезпечені теплом, водою та світлом. Наша команда активно працює над зміцненням енергетичної стійкості громад. Продовжуємо співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити необхідні ресурси і підтримку", – додав начальник Київської ОВА.