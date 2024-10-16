Опалювальний сезон стартував на Київщині: скільки громад вже з теплом

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5880 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 16004 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 32470 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47810 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82507 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66934 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79113 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94042 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87410 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179261 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
56%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 12132 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10755 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10118 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4248 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5628 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 32470 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179261 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335105 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268874 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379266 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2062 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47810 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18500 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23608 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29270 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Опалювальний сезон стартував на Київщині: скільки громад вже з теплом

Київ • УНН

 • 15364 перегляди

19 громад на Київщині почали підключення до теплопостачання, вже працюють 160 котелень, опалюються 84 дитсадки, 78 шкіл, 39 медзакладів та 222 житлові будинки.

Опалювальний сезон стартував на Київщині: скільки громад вже з теплом

На Київщині стартував опалювальний сезон. Наразі вже 19 громад розпочали підключення до теплопостачання. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

"Провів засідання оперативного штабу з підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду 2024/25 року. Разом з громадами та профільними структурами обговорили поточну ситуацію. Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням погодних умов. Наразі вже 34 громади ухвалили відповідні рішення. Першочергово підключаємо об’єкти соціальної інфраструктури", – сказав Руслан Кравченко. 

Вже підключено 84 дитсадки, 78 шкіл, 39 закладів охорони здоров’я, 222 житлові будинки. 160 котелень вже в роботі. 

Типова підготовка Київщини до опалювального сезону сягає 99,9%. В одній із громад міжнародна організація завершує реконструкцію 3 котелень. Роботи планують закінчити до кінця цього тижня.

Підготували до роботи котельні та теплові мережі, де була потреба — провели ремонт водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд.

Створили необхідний запас твердого палива, підготували спеціалізовану прибиральну техніку, заготували посипковий матеріал та реагенти.

"В умовах постійних атак росіян зима буде вкрай важкою. Але ми робимо все можливе, щоб жителі Київщини були забезпечені теплом, водою та світлом. Наша команда активно працює над зміцненням енергетичної стійкості громад. Продовжуємо співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити необхідні ресурси і підтримку", – додав начальник Київської ОВА.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКиївщина
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72