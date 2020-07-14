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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 112100 просмотра

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Окружили охраной и закрыли на замки: в психбольнице в Одесской области обнаружили вспышку COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. В течение нескольких последних дней коронавирусная инфекция обнаружена у одного медработника и семи пациентов КНП "Одесская областная психиатрическая больница № 2" в с. Александровка, что в Одесской области. Об этом сообщает Лиманская РГА, передает УНН.

“По решению комиссии, все отделения учреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней. Директор КНП „Одесская областная психиатрическая больница № 2“ должен предоставить районной комиссии ТЭБ и ЧС план мероприятий по предупреждению распространения болезни на территории заведения, а также обеспечить соответствующее лечение больных. На этот период все въездные ворота и калитки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки. По периметру и у ворот заведения должна быть штатная охрана и установлены предупредительные знаки. Также запрещен проход на территорию КНП „Одесская областная психиатрическая больница № 2“ жителям общежития, расположенного на границе с этой больницей.

Александровской с.р. рекомендуется изменить расположение остановки у КНП „Одесская областная психиатрическая больница № 2“ отдаленное место возле стадиона. Территория остановки у больницы должно быть ограждена лентой с размещением объявления об изменении ее расположения”, — говорится в сообщении.

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Так, комиссия вынесла решение временно запретить функционирование кафе, баров и всех магазинов, которые расположены вблизи КНП “Одесская областная психиатрическая больница № 2”, кроме одного магазина и аптеки. “Также на территории с. Александровка будет запрещено посещение детских и спортивных площадок. Сельский совет должен обеспечить неуклонное проведение дезинфекции всех мест общего пользования”, — говорится в сообщении.

На период проведения карантинных мер будет закрыт местный участок ветеринарной медицины и амбулаторию. Все консультации будут проводиться в телефонном режиме.

“Также будет обеспечено круглосуточное дежурство патрульной полиции для контроля за соблюдением режима обсервации и внутреннего порядка на территории больницы и в населенном пункте с. Александровка”, — говорится в сообщении.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54133 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1398 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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