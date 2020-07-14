Оточили охороною та закрили на замки: у психлікарні на Одещині виявили спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Протягом декількох останніх днів коронавірусну інфекцію виявлено у одного медпрацівника та семи пацієнтів КНП “Одеська обласна психіатрична лікарня № 2” у с. Олександрівка, що на Одещині. Про це повідомляє Лиманська РДА, передає УНН.
“За рішенням комісії, всі відділення закладу переведено у режим обсервації терміном на 14 днів. Директор КНП „Одеська обласна психіатрична лікарня № 2“ має надати районній комісії ТЕБ та НС план заходів щодо попередження розповсюдження хвороби на території закладу, а також забезпечити відповідне лікування хворих. На цей період всі в’їзні ворота та хвіртки мають бути закриті на внутрішні та зовнішні замки. По периметру та біля воріт закладу має бути штатна охорона та встановлено попереджувальні знаки. Також заборонено прохід на територію КНП „Одеська обласна психіатрична лікарня № 2“ мешканцям гуртожитку, який розташований на межі з цією лікарнею.
Олександрівській с.р. рекомендовано змінити розташування зупинки біля КНП „Одеська обласна психіатрична лікарня № 2“ на віддалене місце біля стадіону. Територія зупинки біля лікарні має бути огороджена стрічкою з розміщенням оголошення про зміну її розташування”, — йдеться у повідомленні.
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Так, комісія винесла рішення тимчасово заборонити функціонування кафе, барів та всіх магазинів, які розташовані поблизу КНП “Одеська обласна психіатрична лікарня № 2”, окрім одного магазину та аптеки. “Також на території с. Олександрівка буде заборонено відвідування дитячих та спортивних майданчиків. Сільська рада має забезпечити неухильне проведення дезінфекції всіх місць загального користування”, — йдеться у повідомленні.
На період проведення карантинних заходів буде закрито місцеву дільницю ветеринарної медицини та амбулаторію. Всі консультації проводитимуться в телефонному режимі.
“Також буде забезпечено цілодобове чергування патрульної поліції для контролю за дотриманням режиму обсервації та внутрішнього порядку на території лікарні та в населеному пункті с. Олександрівка”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 133 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 398 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.