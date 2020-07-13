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В Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу - 612

Київ • УНН

 • 22025 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. В Україні на 8:50 13 липня зафіксовано вже понад 54 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - понад 600, як і днем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 54 133 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 612 інфікованих - дещо менше, ніж за попередню добу.

Внаслідок хвороби загалом померли 1 398 людей, з них 15 - за останню добу.

Одужали від хвороби вже 26 503, за добу - 385.

Нагадаємо, у світі 7 млн людей вже одужало від COVID-19.

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