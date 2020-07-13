В Украине уже 54 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 612
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине на 8:50 13 июля зафиксировано уже более 54 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - более 600, как и днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 54 133 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 612 инфицированных - несколько меньше, чем за предыдущие сутки.
Вследствие болезни всего умерли 1 398 человек, из них 15 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 26 503, за сутки - 385.
Напомним, в мире 7 млн человек уже выздоровели от COVID-19.