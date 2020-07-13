Пандемія: у світі 7 млн людей вже одужало від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 568 296. У свою чергу, одужали 7 089 892 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 12 872 434 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (3 302 665), Бразилія (1 864 681), Індія (849 553), Росія (726 036), а також Перу, Чилі, Мексика, Велика Британія, Південно-Африканська Республіка, Іран, Іспанія, Пакистан, Італія та Саудівська Аравія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (135 176), Бразилії (72 100), Великій Британії (44 904), а також в Мексиці (35 006), яка випередила Італію (34 954), Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,641.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 53 521 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 383 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.