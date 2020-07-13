Пандемия: в мире 7 млн человек уже выздоровели от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 568 296. В свою очередь, выздоровели 7 089 892 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 12 872 434 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 302 665), Бразилия (1 864 681), Индия (849 553), Россия (726 036), а также Перу, Чили, Мексика, Великобритания, Южная Африка, Иран, Испания, Пакистан, Италия и Саудовская Аравия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (135 176), Бразилии (72 100), Великобритании (44 904), а также в Мексике (35 006), которая опередила Италию (34 954), Франции и Испании. В Китае в целом — 4,641.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 53 521 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1383 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.