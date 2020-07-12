В Україні вже понад 53 тисячі випадків COVID-19, за минулу добу виявлено понад 600
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. В Україні на 9:10 12 липня зафіксовано вже понад 53,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - понад 600. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 53 521 зафіксованого випадка COVID-19 в Україні за останню добу виявили 678 інфікованих, що нижче рівня інфікування у попередню добу.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 383 людини, з них 11 минулої доби. Водночас одужало за минулу добу 457 людей, а загалом – 26 118. Наразі хворіє 26 020 людей.
Як повідомляв УНН, загалом у світі майже 12,7 млн осіб інфікувалися вірусом SARS-CoV-2.