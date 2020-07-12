В Украине уже более 53 000 случаев COVID-19, за минувшие сутки выявлено более 600
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Украине на 9:10 12 июля зафиксировано уже более 53,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - более 600 Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 53 521 зафиксированного случая COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 678 инфицированных, что ниже уровня инфицирования в предыдущие сутки.
Вследствие болезни вообще умерли 1383 человека, из них 11 за прошлые сутки. В то же время выздоровели за минувшие сутки 457 человек, а в целом - 26 118. Сейчас болеет 26020 человек.
Как сообщал УНН, всего в мире почти 12700000 человек заразились вирусом SARS-CoV-2 .