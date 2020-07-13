Столичний гуртожиток після спалаху COVID-19 закрили на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У Києві закрили на карантин гуртожиток, у якому виявили 5 випадків захворювання на COVID-19 серед студентів. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.
“Хочу повідомити, що в столиці закрили на карантин ще один гуртожиток. Це гуртожиток на вулиці Михайла Бойчука, там виявили 5 хворих (на COVID-19 - ред.) студентів і 13 контактних осіб. Двоє хворих госпіталізували, інші зараз перебувають на самоізоляції”, - сказав Віталій Кличко.
Він зазначив, що в гуртожитку здійснили дезінфекцію приміщень.
Нагадаємо, в Києві стався спалах COVID-19 в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну. Захворіло 5 іноземних студентів.