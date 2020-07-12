В київському гуртожитку стався спалах COVID-19: захворіли іноземні студенти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. В Києві стався спалах COVID-19 в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну. Захворіло 5 іноземних студентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві.
“Спалах захворюваності на COVID-19 у гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну. Загалом у гуртожитку виявлено 5 хворих на COVID-19. Усі вони з числа іноземних студентів. Двоє перебувають у лікарні, місцезнаходження ще трьох – нині невідоме”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що встановлене коло контактних осіб у гуртожитку, всього їх 13.
“Для вирішення подальшої тактики вони мають бути спрямовані до закладу охорони здоров’я за місцем обслуговування. Зокрема, для дотримання самоізоляції. Проте місцезнаходження 6 із них зараз невідоме. Нині проводяться протиепідемічні заходи, вхід сторонніх осіб до гуртожитку обмежений”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі на заводі крабових паличок виявлено спалах COVID-19.