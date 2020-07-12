В киевском общежитии произошла вспышка COVID-19: заболели иностранные студенты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Киеве произошла вспышка COVID-19 в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна. Заболело 5 иностранных студентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook главного управления Держпродспоживслужбы в Киеве.
"Вспышка заболеваемости COVID-19 в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна. Всего в общежитии выявлено 5 больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех - в настоящее время неизвестно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13.
"Для решения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение 6 из них сейчас неизвестно. В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен", - указано в сообщении.
Напомним, в Одессе на заводе крабовых палочек обнаружено вспышка COVID-19.