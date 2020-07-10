В Одесі на заводі крабових паличок виявлено спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. В Одесі поліція розслідує факт спалаху COVID-19 на заводі із виготовлення крабових паличок “Аквафрост”. Про це під час брифінгу заявив керівник Одеського главку Нацполіції Олег Бех, повідомляє кореспондент УНН.
“Виникла надзвичайна подія у компанії „Аквафрост“, у якій на сьогодні виявлено 36 працівників у яких підтверджено захворювання на COVID-19. До поліції надійшла достовірна інформація, яка перевірена", - сказав Бех.
За його словами, співробітники компанії, інфіковані коронавірусом, продовжували виходити на роботу.
"Ні адміністрацією, ні власниками заводу не було вжито належних заходів, щоб відправити хворих на лікарняний. Крім того, хвороба у подальшому почала розповсюджуватися. Внесено кримінальне провадження за ч. 1ст. 325 ККУ (Порушення санітарних правил та норм)”, — зазначив Бех.
Нагадаємо, у Слов’янську виявили спалах коронавірусної хвороби COVID-19 у психоневрологічному інтернаті.