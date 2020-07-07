Спалах COVID-19 на Донеччині: у психоневрологічному інтернаті захворіли 62 співробітники і 216 підопічних

“Дійсно, у Слов’янську великий сплеск захворюваності. Але майже всі нові випадки зареєстровані на території одного закритого закладу — Слов’янського психоневрологічного інтернату. Сторонні особи туди не допускаються. На момент появи вірусу там знаходилося 672 людини, з яких 260 — співробітники інтернату, з них 62 людини захворіли. Підопічних — 412, з них захворіли 216. Одинадцять знаходяться на стаціонарному лікуванні. Тому вірус локалізовано і по місту не розповсюджується”, — повідомив Бойко.

Нагадаємо, що станом на сьогодні в Донецькій області — 686 підтверджених випадків COVID-19.