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В Одессе на заводе крабовых палочек выявлена вспышка COVID-19

В Одессе на заводе крабовых палочек выявлена вспышка COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В Одессе полиция расследует факт вспышки COVID-19 на заводе по изготовлению крабовых палочек "Аквафрост". Об этом во время брифинга заявил руководитель Одесского главка Нацполиции Олег Бех, сообщает корреспондент УНН.

"Возникла ЧП в компании "Аквафрост", в которой на сегодня выявлено 36 работников у которых подтверждено заболевание COVID-19. В полицию поступила достоверная информация, которая проверена", - сказал Бех.

По его словам, сотрудники компании, инфицированные коронавирусом, продолжали выходить на работу.

"Ни администрацией, ни собственниками завода не было принято надлежащие меры, чтобы отправить больных на больничный. Кроме того, болезнь в дальнейшем начала распространяться. Внесено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм)", - отметил Бех.

Напомним, в Славянске обнаружили вспышку коронавирусной болезни COVID-19 в психоневрологическом интернате.

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