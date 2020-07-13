Столичное общежитие после вспышки COVID-19 закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Киеве закрыли на карантин общежитие, в котором обнаружили 5 случаев заболевания COVID-19 среди студентов. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Хочу сообщить, что в столице закрыли на карантин еще одно общежитие. Это общежитие на улице Михаила Бойчука, там обнаружили 5 больных (на COVID-19 - ред.) студентов и 13 контактных лиц. Двое больных госпитализировали, остальные сейчас находятся на самоизоляции", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что в общежитии провели дезинфекцию помещений.
Напомним, в Киеве произошла вспышка COVID-19 в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна. Заболело 5 иностранных студентов.