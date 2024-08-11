Отключения электроэнергии в Украине, 12 августа, не планируются - Укрэнерго
Киев • УНН
Компания 'Укрэнерго' сообщила, что 12 августа не прогнозируются ограничения потребления электроэнергии. Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно в течение суток и не включать мощные приборы с 18:00 до 22:00.
Применение ограничений потребления электроэнергии не прогнозируются. Компания "Укрэнерго" сообщила предварительный прогноз, отметив, что потреблять электроэнергию следует экономно в течение всех суток, передает УНН.
Детали
Отключений света 12 августа энергетики не планируют.
Завтра, 12 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются
В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно.
Также энергетики напоминают:
Потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток;
Не включайте мощные приборы с 18:00 до 22:00.
Дополнение
Сергей Попко, начальник КГВА также сообщил, что по указанию Укрэнерго, в столице отключения не прогнозируются.
В Міненерго сподіваються, що навіть попри спеку, відключень світла вдасться уникнути10 августа 2024, 13:03 • 66100 просмотров