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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минэнерго надеются, что даже несмотря на жару, отключений света удастся избежать

В Минэнерго надеются, что даже несмотря на жару, отключений света удастся избежать

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 13:03  •  3691 просмотра

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Заместитель министра энергетики заявила, что не прогнозируются графики отключений на выходные. Ситуация в энергосистеме стабилизировалась, но может измениться из-за атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что даже если вернется жара, в министерстве надеются, что значительных графиков отключений, которые были в июле, не будет. Об этом Гринчук заявила в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

И сегодня, и на выходные не прогнозируются графики отключения. Как мы видим за последние недели ситуация у нас стабилизировалась значительно, завершаются плановые ремонты на атомных блоках. Планируем добавить в энергосистему также еще дополнительные мощности. Даже если вернется жара, надеемся, что таких значительных графиков отключений, которые мы испытывали в июле, у нас не будет

- сказала Гринчук.

Она добавила, что ситуация может измениться в любой момент, ведь рф продолжает бить по энергосистеме Украины.

Напомним,

Ситуация в украинской энергетике остается сложной, хотя отключений света нет и этот тренд будут пытаться сохранять и дальше, враг каждый день продолжает атаковать украинскую энергетику.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
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