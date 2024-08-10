В Минэнерго надеются, что даже несмотря на жару, отключений света удастся избежать

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что даже если вернется жара, в министерстве надеются, что значительных графиков отключений, которые были в июле, не будет. Об этом Гринчук заявила в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

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И сегодня, и на выходные не прогнозируются графики отключения. Как мы видим за последние недели ситуация у нас стабилизировалась значительно, завершаются плановые ремонты на атомных блоках. Планируем добавить в энергосистему также еще дополнительные мощности. Даже если вернется жара, надеемся, что таких значительных графиков отключений, которые мы испытывали в июле, у нас не будет - сказала Гринчук.

Она добавила, что ситуация может измениться в любой момент, ведь рф продолжает бить по энергосистеме Украины.

Напомним,

Ситуация в украинской энергетике остается сложной, хотя отключений света нет и этот тренд будут пытаться сохранять и дальше, враг каждый день продолжает атаковать украинскую энергетику.