Отдых в Киевской области обернулся трагедией: юноша утонул, прыгнув в канал
Киев • УНН
Двое юношей прыгали в обводной канал вблизи села Лебедевка, где их начало относить течением. Мужчина, который пытался спасти их, чуть не погиб сам. Спасатели нашли двух пострадавших в тяжелом состоянии, а тело третьего – без признаков жизни.
В Киевской области юноша погиб во время купания, прыгая в канал с еще одним парнем, их обоих пытался спасти очевидец, но сам едва не утонул. Двум отдыхающим удалось спастись, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Киевщина: отдых на воде закончился трагедией. Неподалеку от села Лебедевка двое юношей прыгали в обводной канал, игнорируя правила безопасности. Когда начали тонуть - на помощь бросился мужчина, отдыхавший неподалеку. Он пытался спасти ребят, но сильное течение едва не унесло и его
Спасатели, как указано, "прибыли уже тогда, когда двое пострадавших, 1983 и 2006 года рождения, были на берегу в тяжелом состоянии". "Тело третьего - парня 2007 года рождения - водолазы нашли без признаков жизни в нескольких десятках метров от места происшествия", - отметили в ГСЧС.
В ГСЧС дали несколько советов:
- не прыгайте в незнакомые водоемы;
- не отдыхайте на воде в нетрезвом состоянии;
- избегайте несанкционированных мест для купания.
