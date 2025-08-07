Отдых в Киевской области обернулся трагедией: юноша утонул, прыгнув в канал

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
12:15 • 18636 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 21054 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 51772 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 68314 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 59086 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 39903 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43096 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55480 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55555 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119576 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
50%
755мм
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 35751 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 34507 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 42501 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 3558 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12195 просмотра
публикации
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12886 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 18599 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 20997 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 43468 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
Эксклюзив
09:40 • 51717 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 43468 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 115853 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 126323 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 118567 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 130165 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Coca-Cola
Ракетная система С-300

Отдых в Киевской области обернулся трагедией: юноша утонул, прыгнув в канал

Киев • УНН

 • 1672 просмотра

Двое юношей прыгали в обводной канал вблизи села Лебедевка, где их начало относить течением. Мужчина, который пытался спасти их, чуть не погиб сам. Спасатели нашли двух пострадавших в тяжелом состоянии, а тело третьего – без признаков жизни.

Отдых в Киевской области обернулся трагедией: юноша утонул, прыгнув в канал

В Киевской области юноша погиб во время купания, прыгая в канал с еще одним парнем, их обоих пытался спасти очевидец, но сам едва не утонул. Двум отдыхающим удалось спастись, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Киевщина: отдых на воде закончился трагедией. Неподалеку от села Лебедевка двое юношей прыгали в обводной канал, игнорируя правила безопасности. Когда начали тонуть - на помощь бросился мужчина, отдыхавший неподалеку. Он пытался спасти ребят, но сильное течение едва не унесло и его

- сообщили в ГСЧС.

Спасатели, как указано, "прибыли уже тогда, когда двое пострадавших, 1983 и 2006 года рождения, были на берегу в тяжелом состоянии". "Тело третьего - парня 2007 года рождения - водолазы нашли без признаков жизни в нескольких десятках метров от места происшествия", - отметили в ГСЧС.

В ГСЧС дали несколько советов:

  • не прыгайте в незнакомые водоемы;
    • не отдыхайте на воде в нетрезвом состоянии;
      • избегайте несанкционированных мест для купания.

        В Чернигове в реке Десна утонула 17-летняя девушка10.07.25, 18:34 • 5248 просмотров

        Юлия Шрамко

        ОбществоКриминал и ЧПКиевская область
        Киевская область
        Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям