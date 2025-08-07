Відпочинок на Київщині обернувся трагедією: юнак потонув, стрибнувши в канал
Київ • УНН
Двоє юнаків стрибали в обвідний канал поблизу села Лебедівка, де їх почало відносити течією. Чоловік, який намагався врятувати їх, ледь не загинув сам. Рятувальники знайшли двох постраждалих у важкому стані, а тіло третього – без ознак життя.
У Київській області юнак загинув під час купання, стрибаючи в канал з ще одним хлопцем, їх обох намагався врятувати очевидець, але сам ледь не потонув. Двом відпочивальниками вдалося врятуватися, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
Київщина: відпочинок на воді закінчився трагедією. Поблизу села Лебедівка двоє юнаків стрибали в обвідний канал, ігноруючи правила безпеки. Коли почали тонути - на допомогу кинувся чоловік, який відпочивав неподалік. Він намагався врятувати хлопців, але сильна течія ледь не забрала і його
Рятувальники, як вказано, "прибули вже тоді, коли двоє постраждалих, 1983 та 2006 року народження, були на березі у важкому стані". "Тіло третього - хлопця 2007 року народження - водолази знайшли без ознак життя за декілька десятків метрів від місця події", - зазначили у ДСНС.
У ДСНС дали кілька порад:
- не стрибайте в незнайомі водойми;
- не відпочивайте на воді в нетверезому стані;
- уникайте несанкціонованих місць для купання.
