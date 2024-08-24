Отчиму 22-летней падчерицы с психическими расстройствами сообщено о подозрении в изнасиловании после того, как девушка забеременела и родила ребенка. Об этом сообщает Оболонская окружная прокуратура города Киева, передает УНН.

Детали

Оболонская прокуратура в Киеве сообщила о подозрении 48-летнему мужчине в изнасиловании его 22-летней падчерицы, которая имеет врожденные психические расстройства и не способна осознавать последствия своих действий. После медицинского осмотра стало известно, что девушка на шестом месяце беременности, а позже родила ребенка.

Экспертиза подтвердила, что отцом ребенка является сожитель матери девушки, который живет с семьей с 2019 года и время от времени ухаживал за падчерицей. Оказалось, что он злоупотреблял ее состоянием, вступая с ней в половые отношения.

Семья отказалась от новорожденной девочки. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

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