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Вітчиму повідомлено про підозру у зґвалтуванні падчерки з психічними розладами

Вітчиму повідомлено про підозру у зґвалтуванні падчерки з психічними розладами

Київ • УНН

 • 22062 перегляди

48-річному чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні 22-річної падчерки з психічними розладами. Дівчина завагітніла та народила дитину, батьком якої виявився вітчим.

Вітчиму 22-річної падчерки з психічними розладами повідомлено про підозру у зґвалтуванні після того, як дівчина завагітніла і народила дитину. Про це повідомляє Оболонська окружна прокуратура міста Києва, передає УНН.

Деталі

Оболонська прокуратура в Києві повідомила про підозру 48-річному чоловіку у зґвалтуванні його 22-річної падчерки, яка має вроджені психічні розлади і не здатна усвідомлювати наслідки своїх дій. Після медичного огляду стало відомо, що дівчина на шостому місяці вагітності, а пізніше народила дитину.

Експертиза підтвердила, що батьком дитини є співмешканець матері дівчини, який живе з родиною з 2019 року і час від часу доглядав за падчеркою. Виявилося, що він зловживав її станом, вступаючи з нею в статеві відносини.

Родина відмовилася від новонародженої дівчинки. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

У Вінниці до 10,5 року засудили чоловіка, який ґвалтував доньку13.08.24, 11:00 • 16981 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП

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