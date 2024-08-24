Вітчиму повідомлено про підозру у зґвалтуванні падчерки з психічними розладами
Київ • УНН
48-річному чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні 22-річної падчерки з психічними розладами. Дівчина завагітніла та народила дитину, батьком якої виявився вітчим.
Вітчиму 22-річної падчерки з психічними розладами повідомлено про підозру у зґвалтуванні після того, як дівчина завагітніла і народила дитину. Про це повідомляє Оболонська окружна прокуратура міста Києва, передає УНН.
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Оболонська прокуратура в Києві повідомила про підозру 48-річному чоловіку у зґвалтуванні його 22-річної падчерки, яка має вроджені психічні розлади і не здатна усвідомлювати наслідки своїх дій. Після медичного огляду стало відомо, що дівчина на шостому місяці вагітності, а пізніше народила дитину.
Експертиза підтвердила, що батьком дитини є співмешканець матері дівчини, який живе з родиною з 2019 року і час від часу доглядав за падчеркою. Виявилося, що він зловживав її станом, вступаючи з нею в статеві відносини.
Родина відмовилася від новонародженої дівчинки. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.
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