От распродажи советского ОПК до собственной баллистики: что потеряла и восстанавливает Украина

Украина десятилетиями теряла оборонные предприятия, технологии и инженеров, хотя после распада советского союза получила мощную ракетную промышленность. Теперь, во время полномасштабной войны, страна пытается восстановить эти возможности. УНН вместе с экспертами разбирался, почему Украина потеряла часть своего промышленного потенциала и насколько сложно теперь восстановить собственную ракетную школу.

Два года на разработку баллистической ракеты

После десятилетий упадка оборонной промышленности в Украине в короткие сроки разработали собственную баллистическую ракету FP-7. О её первом боевом применении 1 октября 2026 года сообщил президент Владимир Зеленский.

Компания Fire Point, по словам её CEO Ирины Терех, создала ракету всего за два года.

Если же говорить о сроках разработки, так сказать, обычной баллистической ракеты, то в среднем это около 15 лет, хотя бывает и от 7 до 30. До FP-7 самый короткий зафиксированный срок разработки баллистической ракеты составлял 7 лет, а мы сократили его до двух - заявила Ирина Терех.

Она рассказала, что команда работала в интенсивном режиме, пыталась оптимизировать процесс разработки и как можно быстрее переходить к испытаниям. Часть решений пришлось изобретать заново.

CEO Fire Point также отметила, что компания финансировала разработку за собственные средства.

Разработка FP-7 за два года показывает, что украинские компании способны быстро создавать сложные ракетные технологии даже в условиях полномасштабной войны. Теперь важно развить этот результат: наладить серийное производство и развивать технологии.

Но почему Украине вообще приходится восстанавливать ракетостроение в условиях войны, если когда-то она имела мощную промышленную базу и участвовала в создании стратегических ракетных комплексов?

Что Украина получила после распада ссср

После распада ссср Украине осталась часть советской оборонной промышленности. В стране были конструкторские школы, производственные мощности, инженеры и опыт работы над сложными технологическими проектами.

В то же время, как отмечают военные эксперты, унаследованная промышленность не была полностью автономной. По словам эксперта по оборонной промышленности Анатолия Храпчинского, Украина получила "обломки разорванных производственных цепочек без замкнутого цикла и специфический пул заказчиков", в основном это были авторитарные страны третьего мира, а интегрироваться в рынки США или Европы никто даже не пытался.

После обретения независимости Украине нужно было перестроить эту систему под собственные потребности, определить приоритеты развития армии и создать условия для модернизации предприятий. Однако десятилетиями оборонная промышленность не получала достаточной последовательной поддержки, а значительная часть государственной политики была сосредоточена на использовании уже имеющихся ресурсов.

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Военный эксперт Иван Ступак считает, что именно советские запасы в значительной степени создали ложное ощущение достаточности.

До 2013 года существовал департамент избыточного имущества, которое просто распродавалось. Я знал людей, работавших в "Укрспецэкспорте", и они рассказывали: "Танк продали в Пакистан, самолёт продали ещё куда-то — всё хорошо, зарабатываем деньги". И эти огромные запасы создали иллюзию, что нам ничего не нужно делать - рассказал он.

По его словам, страна имела технические наработки, которые могла использовать для развития собственных ракетных программ, но не сделала этого вовремя.

Как распродажа превратилась в утрату технологий

Проблема не только в том, что Украина не создавала достаточно нового оружия. Постепенно ослабевали сами производственные возможности: предприятия теряли заказы, оборудование устаревало, кооперационные связи разрушались, а квалифицированные работники покидали отрасль.

Эксперт по оборонной промышленности Анатолий Храпчинский связывает это с отсутствием долгосрочной оборонной стратегии и неспособностью государства перестроить унаследованную промышленность под новые условия.

По его оценке, часть предприятий оказалась в ситуации, когда им приходилось поддерживать производство без стабильных заказов и понятных перспектив развития. Это приводило к банкротствам, утрате оборудования и сокращению технологических компетенций.

Главная проблема тех двадцати лет заключалась в полном отсутствии государственной оборонной доктрины. Вместо модернизации и перехода на собственные производственные циклы страна жила в инфантильной иллюзии безопасности под зонтиком Будапештского меморандума, распродавая советские арсеналы за бесценок и искренне веря, что армия и оборонная промышленность ей больше никогда не понадобятся - отметил Анатолий Храпчинский.

Одним из самых сложных последствий стала утрата специалистов. Инженерные компетенции формируются годами практической работы, а без стабильного производства молодые специалисты не имеют возможности получать опыт и перенимать знания старших коллег.

За деньги можно купить любой пятиосевой станок или построить чистый ангар, но невозможно мгновенно восстановить культуру химии, материаловедения и физики твёрдого тела. За эти два десятилетия мы полностью уничтожили специальную химию и пороховое производство: шосткинские гиганты ("Звезда", "Свема") деградировали настолько, что страна утратила полный цикл создания нитроцеллюлозы, артиллерийских порохов и твёрдого ракетного топлива — то, что невозможно восстановить без десятилетий развития химических школ. Мы полностью похоронили собственную военную микроэлектронику и СВЧ-технику (сверхвысокие частоты): заводы вроде львовского "Поларона", киевского "Сатурна" или запорожской "Гаммы" больше не выращивали кристаллы и не производили элементную базу для радаров и активных радиолокационных головок самонаведения, из-за чего мы сели на иглу импорта даже в базовых сенсорах. К этому добавилась деградация специальной металлургии: утрата технологий точного литья монолитных лопаток для авиационных и газотурбинных двигателей, а также специальных броневых и жаропрочных титановых сплавов - пояснил Анатолий Храпчинский.

По его словам, ещё одним последствием стала утрата школ масштабного конструирования.

Николаевское тяжёлое судостроение исчезло навсегда: вместе с банкротством Черноморского завода и завода им. 61 коммунара умерла школа расчёта и сварки корпусов океанского класса, центровки валопроводов и координации тысяч поставщиков для крейсеров или авианосцев. Авиастроение на Харьковском ХАЗе и киевском "Авианте" утратило культуру серийной сборки: можно иметь гениальное КБ "Антонов", но если завод за десять лет выпускает один борт, инженеры забывают, как организовывать серийный тактовый конвейер - рассказал эксперт.

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Он подчеркнул, что это касается не только оборудования и инфраструктуры, но и опыта, который передаётся от одного поколения инженеров к другому.

Главная невосполнимая утрата — это "цеховая память". Если главный металлург или технолог по оптико-механической юстировке на заводе "Арсенал" выходит на пенсию и не передаёт нюансы ученику, технология умирает навсегда. А вырастить генерального конструктора ракетного комплекса или разработчика тепловизионной матрицы за деньги нельзя — для этого нужны 15–20 лет непрерывной практической работы над реальными серийными изделиями - добавил Анатолий Храпчинский.

Как развивать украинское ракетостроение

Восстановить утраченные производственные возможности очень сложно. Эксперты отмечают, что для этого нужны не только инженерные решения, но и стабильное финансирование, долгосрочные государственные заказы, подготовка специалистов и понятная стратегия развития оборонной промышленности.

Военный эксперт Иван Ступак подчёркивает, что полномасштабная война заставила Украину ускорить разработку вооружений. Однако скорость не должна подменять системный подход: оборонные технологии требуют длительных инвестиций, а результат не всегда можно получить в рамках одного бюджетного года.

Оборонная промышленность работает не так: сегодня ты дал деньги, а завтра пошёл в магазин и купил ракету. Ты можешь инвестировать в 2026 году, а результат увидеть лишь в 2032-м - объясняет он.

По его мнению, Украине необходим механизм поддержки перспективных военных разработок по примеру американского агентства DARPA, которое финансирует исследования и разработки в сфере оборонных технологий.

У нас есть очень много талантливых людей, которые могут создавать чрезвычайно интересные вещи. Главное — дать им финансирование и обеспечить его стабильность — отмечает эксперт.

В то же время Анатолий Храпчинский считает, что восстановление украинского ОПК зависит не только от финансирования отдельных предприятий, но и от изменения государственной политики. По его мнению, Украине необходимо перейти от ситуативных решений к долгосрочной стратегии, которая будет предусматривать развитие частных оборонных компаний, локализацию критических компонентов и сотрудничество с европейскими и американскими производителями.

Настоящая независимость — это не только окончательный разрыв связей с москвой, но и отказ от роли вечного просителя с протянутой рукой перед западными партнёрами. Нам нужна собственная субъектность: агрессивная ставка на частный defence-tech, жёсткая ревизия неэффективного государственного сектора, быстрая локализация критических компонентов и паритетная интеграция в цепочки европейского и американского производства на правах равноправного партнёра, закалённого большой войной — подчёркивает эксперт.

Одним из примеров такого развития может стать Fire Point. Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной предполагает, что компания может стать основой для дальнейшего развития украинской ракетной программы и создания целого семейства баллистических ракет. Он обратил внимание, что компания постепенно расширяет направления работы — от беспилотников и крылатых ракет до баллистического вооружения.

Отдельную роль может сыграть международная кооперация. Антон Земляной отмечает, что намерения Fire Point создавать совместные предприятия с европейскими производителями могут помочь масштабировать производство, привлечь партнёров и снизить риски российских ударов по производственным мощностям. В перспективе это также может открыть новые возможности для интеграции украинских разработок в европейские оборонные программы.

Однако, по мнению аналитика, Украина не должна строить ракетную программу вокруг лишь одного производителя.

Я также не стал бы отбрасывать других производителей, в частности государственных. В интересах Украины, чтобы у неё было несколько способных производителей ракетного вооружения, а не зависеть исключительно от одной частной компании. Это создавало бы более широкую производственную базу, усиливало конкуренцию и снижало риски для всей ракетной программы — подчёркивает Антон Земляной.

Иван Ступак подчёркивает, что главный урок предыдущих десятилетий заключается в необходимости постоянно инвестировать в собственную оборонную промышленность, а не вспоминать о ней лишь тогда, когда страна оказывается перед масштабной военной угрозой.

Если ты не финансируешь собственную армию, потом придётся стоять в течение года и просить помощи у других стран. И во второй раз такой возможности может уже не быть — подытоживает эксперт.

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