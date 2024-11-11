От 5° мороза до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине сегодня преимущественно без осадков, на западе возможен туман и мороз до -5°. Температура днем будет достигать +3-8°, на юге и Закарпатье до +10°.
В Украине сегодня ожидается погода без существенных осадков. На западе возможен туман и заморозки до -5°, температура днем будет достигать местами +10°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 11 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В западных областях ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части и на Закарпатье до 10°.
Прогноз погоды по Киевской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла. По Киеву температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.