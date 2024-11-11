От 5° мороза до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 123493 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 155168 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 168197 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 170343 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 206631 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 129698 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 128194 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121426 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 179373 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132255 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 5° мороза до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 5° мороза до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

06:25 • 3336 просмотра

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В Украине сегодня преимущественно без осадков, на западе возможен туман и мороз до -5°. Температура днем будет достигать +3-8°, на юге и Закарпатье до +10°.

В Украине сегодня ожидается погода без существенных осадков. На западе возможен туман и заморозки до -5°, температура днем будет достигать местами +10°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 11 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. 

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. 

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части и на Закарпатье до 10°.                                                 

Прогноз погоды по Киевской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла. По Киеву температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКиевская область
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
ukrainaУкраина
kievКиев