От 40 до 50 КАБов в сутки применяют войска рф по пограничью Сумской области - ОВА

От 40 до 50 КАБов в сутки применяют российские войска по пограничным громадам Сумской области, сообщил в эфире телемарафона в понедельник начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет УНН.

Эти действия врага систематические, и интенсивность их сегодня удерживается в среднем за сутки - от 40 до 50 КАБов, которые они применяют в целом по приграничным громадам - сказал Артюх.

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По словам Артюха, основной признак ситуации на Сумщине в течение последних дней - это авиационные обстрелы. Применяются управляемые авиационные бомбы, в том числе и новые модернизированные бомбы, которые вчера летели на город Сумы. Также враг начал применять ФАБ-500 (севернее города Сумы), отметил глава ОВА.

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"К сожалению, вчера было 5 раненых среди гражданского населения, - указал глава Сумщины, - Для обеспечения безопасности населения приграничных громад мы продолжаем проводить мероприятия по эвакуации. На сегодня у нас несколько вариантов и способов эвакуации. Год назад в июле мы объявили эвакуацию из 115 населенных пунктов 5-километровой зоны. Сегодня эта эвакуация продолжается. Кроме того, мы объявили обязательную эвакуацию и принудительную, которая касается семей с детьми Середино-Будской и Великописаревской громад".

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