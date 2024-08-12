От 40 до 50 КАБов в сутки применяют войска рф по пограничью Сумской области - ОВА
Киев • УНН
Российские войска ежедневно применяют 40-50 управляемых авиабомб по приграничным громадам Сумской области. Из-за угрозы обстрелов продолжается эвакуация населения из приграничной зоны.
От 40 до 50 КАБов в сутки применяют российские войска по пограничным громадам Сумской области, сообщил в эфире телемарафона в понедельник начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет УНН.
Эти действия врага систематические, и интенсивность их сегодня удерживается в среднем за сутки - от 40 до 50 КАБов, которые они применяют в целом по приграничным громадам
Детали
По словам Артюха, основной признак ситуации на Сумщине в течение последних дней - это авиационные обстрелы. Применяются управляемые авиационные бомбы, в том числе и новые модернизированные бомбы, которые вчера летели на город Сумы. Также враг начал применять ФАБ-500 (севернее города Сумы), отметил глава ОВА.
Ворог напередодні атакував Суми, поцілив у житловий квартал - МВА12 августа 2024, 09:17 • 24646 просмотров
"К сожалению, вчера было 5 раненых среди гражданского населения, - указал глава Сумщины, - Для обеспечения безопасности населения приграничных громад мы продолжаем проводить мероприятия по эвакуации. На сегодня у нас несколько вариантов и способов эвакуации. Год назад в июле мы объявили эвакуацию из 115 населенных пунктов 5-километровой зоны. Сегодня эта эвакуация продолжается. Кроме того, мы объявили обязательную эвакуацию и принудительную, которая касается семей с детьми Середино-Будской и Великописаревской громад".
Як проходить евакуація на Сумщині - поліція показала фото9 августа 2024, 10:31 • 25213 просмотров