От 40 до 50 КАБов в сутки применяют войска рф по пограничью Сумской области - ОВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

  •  70451 просмотра
Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

  •  107093 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  109789 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  111728 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  110407 просмотра
публикации
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  110407 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  111728 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  261285 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  253972 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

9 августа 2024, 06:12  •  256165 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

  •  30395 просмотра
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

  •  70368 просмотра
День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

11 августа 2024, 03:03  •  112886 просмотра
Третий "Аватар" получил официальное название и лого

Третий "Аватар" получил официальное название и лого

11 августа 2024, 00:45  •  105433 просмотра
10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа 2024, 03:11  •  110823 просмотра
Актуальное
От 40 до 50 КАБов в сутки применяют войска рф по пограничью Сумской области - ОВА

От 40 до 50 КАБов в сутки применяют войска рф по пограничью Сумской области - ОВА

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 11:19  •  24616 просмотра

Read in English

Российские войска ежедневно применяют 40-50 управляемых авиабомб по приграничным громадам Сумской области. Из-за угрозы обстрелов продолжается эвакуация населения из приграничной зоны.

От 40 до 50 КАБов в сутки применяют российские войска по пограничным громадам Сумской области, сообщил в эфире телемарафона в понедельник начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет УНН.

Эти действия врага систематические, и интенсивность их сегодня удерживается в среднем за сутки - от 40 до 50 КАБов, которые они применяют в целом по приграничным громадам

- сказал Артюх.

Детали

По словам Артюха, основной признак ситуации на Сумщине в течение последних дней - это авиационные обстрелы. Применяются управляемые авиационные бомбы, в том числе и новые модернизированные бомбы, которые вчера летели на город Сумы. Также враг начал применять ФАБ-500 (севернее города Сумы), отметил глава ОВА.

Ворог напередодні атакував Суми, поцілив у житловий квартал - МВА12 августа 2024, 09:17 • 24646 просмотров

"К сожалению, вчера было 5 раненых среди гражданского населения, - указал глава Сумщины, - Для обеспечения безопасности населения приграничных громад мы продолжаем проводить мероприятия по эвакуации. На сегодня у нас несколько вариантов и способов эвакуации. Год назад в июле мы объявили эвакуацию из 115 населенных пунктов 5-километровой зоны. Сегодня эта эвакуация продолжается. Кроме того, мы объявили обязательную эвакуацию и принудительную, которая касается семей с детьми Середино-Будской и Великописаревской громад".

Як проходить евакуація на Сумщині - поліція показала фото9 августа 2024, 10:31 • 25213 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sumyСумы
polshaПольша
Эксклюзив
Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник
  •  67819 просмотра

Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник

Эксклюзив
Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога
  •  70785 просмотра

Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога

Эксклюзив
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
  •  92108 просмотра

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями
11 августа 2024, 11:20  •  114338 просмотра

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
10 августа 2024, 20:08  •  127020 просмотра

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024

Эксклюзив
В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты
10 августа 2024, 12:16  •  131461 просмотра

В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты

Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
9 августа 2024, 12:57  •  136955 просмотра

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
9 августа 2024, 10:59  •  127337 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
9 августа 2024, 07:01  •  130046 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
9 августа 2024, 06:47  •  117715 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Популярные

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  110407 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  111728 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  109789 просмотра
Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

  •  107093 просмотра
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

  •  70451 просмотра

Публикации

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  110407 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  111728 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  261285 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  253972 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

9 августа 2024, 06:12  •  256165 просмотра

Война

Не более 10 КАБов за сутки: оккупанты уменьшили количество ударов авиабомбами по Харьковщине

Не более 10 КАБов за сутки: оккупанты уменьшили количество ударов авиабомбами по Харьковщине

  •  4596 просмотра
Поджигали машины ВСУ: в Ивано-Франковской области задержали двух молодых людей

Поджигали машины ВСУ: в Ивано-Франковской области задержали двух молодых людей

  •  5536 просмотра
Оккупанты на Херсонщине атаковали гражданский автомобиль с дрона, есть раненые

Оккупанты на Херсонщине атаковали гражданский автомобиль с дрона, есть раненые

  •  7452 просмотра
беларусь должна разбираться с рф по беспилотникам в своем небе - ОТГ "Северск"

беларусь должна разбираться с рф по беспилотникам в своем небе - ОТГ "Северск"

  •  11946 просмотра
Онлайн-рекрутинг, направление на ВЛК и онлайн-отсрочка: в "Резерв+" могут появиться новые функции

Онлайн-рекрутинг, направление на ВЛК и онлайн-отсрочка: в "Резерв+" могут появиться новые функции

  •  14572 просмотра

политика

Восстановление "Охматдета": Минздрав утвердил первых 8 членов Совета по восстановлению

Восстановление "Охматдета": Минздрав утвердил первых 8 членов Совета по восстановлению

  •  10720 просмотра
В курской области рф повреждена газоизмерительная станция "Суджа", через которую идет газ в ЕС

В курской области рф повреждена газоизмерительная станция "Суджа", через которую идет газ в ЕС

  •  23264 просмотра
В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

  •  37089 просмотра
Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

  •  53604 просмотра
В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

  •  53387 просмотра

Война

Не более 10 КАБов за сутки: оккупанты уменьшили количество ударов авиабомбами по Харьковщине

Не более 10 КАБов за сутки: оккупанты уменьшили количество ударов авиабомбами по Харьковщине

  •  4596 просмотра
Поджигали машины ВСУ: в Ивано-Франковской области задержали двух молодых людей

Поджигали машины ВСУ: в Ивано-Франковской области задержали двух молодых людей

  •  5536 просмотра
Оккупанты на Херсонщине атаковали гражданский автомобиль с дрона, есть раненые

Оккупанты на Херсонщине атаковали гражданский автомобиль с дрона, есть раненые

  •  7452 просмотра
беларусь должна разбираться с рф по беспилотникам в своем небе - ОТГ "Северск"

беларусь должна разбираться с рф по беспилотникам в своем небе - ОТГ "Северск"

  •  11946 просмотра
Онлайн-рекрутинг, направление на ВЛК и онлайн-отсрочка: в "Резерв+" могут появиться новые функции

Онлайн-рекрутинг, направление на ВЛК и онлайн-отсрочка: в "Резерв+" могут появиться новые функции

  •  14572 просмотра

политика

Восстановление "Охматдета": Минздрав утвердил первых 8 членов Совета по восстановлению

Восстановление "Охматдета": Минздрав утвердил первых 8 членов Совета по восстановлению

  •  10720 просмотра
В курской области рф повреждена газоизмерительная станция "Суджа", через которую идет газ в ЕС

В курской области рф повреждена газоизмерительная станция "Суджа", через которую идет газ в ЕС

  •  23264 просмотра
В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

  •  37089 просмотра
Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

  •  53604 просмотра
В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

  •  53387 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  137465 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  139449 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  151015 просмотра

Экономика

В этом году Украина активно наращивает экспорт зерна - Reuters

В этом году Украина активно наращивает экспорт зерна - Reuters

  •  13332 просмотра
В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

  •  37089 просмотра
Заключен первый кредитный договор на установку электростанции на сумму более 28 млн грн

Заключен первый кредитный договор на установку электростанции на сумму более 28 млн грн

  •  25730 просмотра
Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

  •  37686 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  110385 просмотра

Киев

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

11 августа 2024, 06:52  •  101430 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

10 августа 2024, 21:37  •  110033 просмотра
25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

9 августа 2024, 16:03  •  71054 просмотра
Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

9 августа 2024, 14:44  •  67762 просмотра
В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

9 августа 2024, 13:42  •  64327 просмотра